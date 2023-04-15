الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

خاص دنيا الوطنيقيم، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مأدبة إفطار، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور نحو 400 شخصية فلسطينية قيادية ومجتمعية ودينية، تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة (فتح)، والحكومة الفلسطينية.وبحسب ما علمت "دنيا الوطن"، من شخصيات فتحاوية، أن أمناء سر حركة (فتح) في قطاع غزة، ورؤساء الجامعات، ورجال أعمال في الغرفة التجارية، والمحافظين، سيكونوا ضمن الحضور، بعد وصولهم إلى مدينة رام الله أمس.