مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالخرطوم

شؤون فلسطينية

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال
الأسير احمد البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
دخل اليوم السبت، الأسير احمد البرغوثي (47 عاما) من مدينة رام الله، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

عرف الأسير بتفوقه الدراسي وحال بينه وبين إكمال حلمه الدراسي اندلاع انتفاضة الأقصى، وبرز كشعلة نشاط ولم يتأخر عن تأدية دوره بالدفاع عن قضيته ووطنه، ليلتحق بصفوف حركة (فتح).

لقب البرغوثي "بالفرنسي"، وهو الذراع اليمنى للأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح).

واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 15/4/2002 خلال مداهمة شقة كان يتواجد فيها برام الله وحكم عليه بالسجن لمدة 13 مؤبد و50 عاما.

وتعرض الفرنسي للعديد من اساليب التعذيب والمعاناة القاسية وتنقل بين العديد من سجون الاحتلال وخاض العديد من الاضرابات مع زملائه الاسرى.

واتهمت مخابرات الاحتلال البرغوثي بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ العشرات من العمليات المسلحة في المناطق المحتلة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المستوطنين.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الرئيس عباس يقيم مأدبة إفطار بمقر الرئاسة بحضور شخصيات قيادية ومجتمعية من غزة

الصحة ترد على شكوى مواطنة بتعرضها &quot;لتحرش&quot; في إحدى مشافي بيت لحم

الصحة ترد على شكوى مواطنة بتعرضها "لتحرش" في إحدى مشافي بيت لحم

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الجهاد: عدوان الاحتلال بحق المواطنين المسيحيين بالقدس استمرار لجرائمه بحق شعبنا

الجهاد: عدوان الاحتلال بحق المواطنين المسيحيين بالقدس استمرار لجرائمه بحق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر