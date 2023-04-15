الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل اليوم السبت، الأسير احمد البرغوثي (47 عاما) من مدينة رام الله، عامه الـ 22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.عرف الأسير بتفوقه الدراسي وحال بينه وبين إكمال حلمه الدراسي اندلاع انتفاضة الأقصى، وبرز كشعلة نشاط ولم يتأخر عن تأدية دوره بالدفاع عن قضيته ووطنه، ليلتحق بصفوف حركة (فتح).لقب البرغوثي "بالفرنسي"، وهو الذراع اليمنى للأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح).واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 15/4/2002 خلال مداهمة شقة كان يتواجد فيها برام الله وحكم عليه بالسجن لمدة 13 مؤبد و50 عاما.وتعرض الفرنسي للعديد من اساليب التعذيب والمعاناة القاسية وتنقل بين العديد من سجون الاحتلال وخاض العديد من الاضرابات مع زملائه الاسرى.واتهمت مخابرات الاحتلال البرغوثي بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ العشرات من العمليات المسلحة في المناطق المحتلة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المستوطنين.