قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

رام الله - دنيا الوطنقال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، إن القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية، مؤكدا أن الأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي.وأفاد دقلو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، اليوم السبت، عقب اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى، "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية... والأحداث الجارية ستؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".واعتبر دقلو أن، "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، موضحا أن الاشتباكات اندلعت "بعدما فوجئنا بقوات كبيرة اليوم تحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري (الجسور)".وأكد أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهداف الدعم السريع من خلالها"، كما أكد أنه "لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات".