مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالخرطوم

عربي

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، على الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال البرهان في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن "ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة"، متابعًا: "لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".

وأضاف: "ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم"، ولدينا احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم نقم بتحريكها حتى الآن".

بدوره، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش سيرد على أية محاولات غير مسؤولة

وتتواصل الاشتباكات المسلحة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالقرب من بيت الضيافة في الخرطوم، اليوم السبت.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في الاشتباكات بالخرطوم والأبيض.

وعلى إثر ذلك، قصف سلاح الجو السوداني عدة مواقع تابع لقوات الدعم السريع، الأمر الذي سبب الكثير من الخسائر التي لا يمكن حصرها، بحسب الإعلام السوداني.

وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر القصر الرئاسي، كما وعلى مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية، وأيضًا على مقر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

في حين، أكد المتحدث باسم الجيش السوادني أن الوضع في مقر القيادة العامة هادئ، موضحًا أنه لا يزال تحت سيطرة الجيش وأن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية.

وقال الجيش السوداني إنه "يتصدى لمحاولة تمرد من قبل قوات الدعم السريع"، مضيفًا: "سنمارس واجبنا القانوني لحماية بلادنا".

وذكر الجيش أن قائد قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض يسلم كل قواته ومعسكراته للجيش، مشددًا أن الموقف الجوي حسم أية تفلتات قد تخرج عن السيطرة.

أخبار ذات صلة

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

محدث.. ثلاثة قتلى مدنيين وإصابات في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

محدث.. ثلاثة قتلى مدنيين وإصابات في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر