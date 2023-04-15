البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

علق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، على الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.

رام الله - دنيا الوطنوقال البرهان في تصريحات لقناة (الجزيرة)، إن "ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة"، متابعًا: "لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".وأضاف: "ما زلنا نحكم صوت العقل ونطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم"، ولدينا احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم نقم بتحريكها حتى الآن".بدوره، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش سيرد على أية محاولات غير مسؤولةوتتواصل الاشتباكات المسلحة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالقرب من بيت الضيافة في الخرطوم، اليوم السبت.وأعلنت نقابة أطباء السودان، مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في الاشتباكات بالخرطوم والأبيض.وعلى إثر ذلك، قصف سلاح الجو السوداني عدة مواقع تابع لقوات الدعم السريع، الأمر الذي سبب الكثير من الخسائر التي لا يمكن حصرها، بحسب الإعلام السوداني.وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر القصر الرئاسي، كما وعلى مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية، وأيضًا على مقر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.في حين، أكد المتحدث باسم الجيش السوادني أن الوضع في مقر القيادة العامة هادئ، موضحًا أنه لا يزال تحت سيطرة الجيش وأن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية.وقال الجيش السوداني إنه "يتصدى لمحاولة تمرد من قبل قوات الدعم السريع"، مضيفًا: "سنمارس واجبنا القانوني لحماية بلادنا".وذكر الجيش أن قائد قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض يسلم كل قواته ومعسكراته للجيش، مشددًا أن الموقف الجوي حسم أية تفلتات قد تخرج عن السيطرة.