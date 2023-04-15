مباشر | استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالخرطوم

عربي

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوضع في السودان حاليا "هش"، فيما أعلنت السفارة البريطانية لدى الخرطوم بأنها تتابع تطور الأمور عن كثب.

وتعليقا على الاشتباكات التي اندلعت اليوم السبت، في عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال بلينكن في تصريح صحفي خلال زيارته فيتنام، إن "الأطراف الرئيسية في الخرطوم توصلت منذ بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية حول كيفية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية"، مشيرا إلى أنه "كان هناك تقدم حقيقي في محاولة المضي قدما في ذلك".

وذكر أن "الوضع هش، وهناك جهات فاعلة أخرى قد تدفع ضد هذا التقدم لكن هذه فرصة حقيقية للمضي قدما في الانتقال نحو قيادة مدنية، وهي فرصة نحاول نحن والبلدان الأخرى تعزيزها".

بدورها، نصحت السفارة البريطانية في السودان، رعاياها بالبقاء في أماكن مغلقة، وصرحت بأنها "تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات".

أخبار ذات صلة

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

قائد قوات الدعم السريع: القتال مع الجيش لن ينتهي إلا باستلام جميع المقرات العسكرية

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

البرهان يُعلق على الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

واشنطن ولندن تعقبان على الأحداث في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

محدث.. ثلاثة قتلى مدنيين وإصابات في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

محدث.. ثلاثة قتلى مدنيين وإصابات في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

الأسير أحمد البرغوثي يدخل عامه الـ(22) في سجون الاحتلال

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

مجلس العلاقات يرحب بتصريحات خبراء أممين بشأن عمليات الإجلاء القسري والتهجير للفلسطينيين

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين وتقتحم قرى في جنين

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة قوية للاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني: نحو 4900 أسير/ة في سجون الاحتلال

منوعات

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

فيديو: ما حقيقة تسريب مشهد النهاية من مسلسل جعفر العمدة؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

بعد وصولهم ميامي.. هل سيلتقي بيكيه أبنائه؟

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

شاهد: نانسي عجرم تشارك الجمهور رحلتها العائلية في دبي

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

من هو الضحية الـ 24 في برنامج المقالب رامز نيفر إند؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

هل ستغادر بسمة وهبة قناة المحور بعد رمضان؟

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

شكران مرتجى تتحدث لأول مرة عن تفكيرها بالاعتزال

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

بالفيديو: رضوى الشربيني تتحدث حول رد فعل شريهان على طلاقها

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

عفاف شعيب تثير الجدل: عدم إنجابي ممكن عقاب من ربنا

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

عربي

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

الجامعة العربية تعلق على الاشتباكات في السودان

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر