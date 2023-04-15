وزير الخارجية السوري يصل الجزائر في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ظهر اليوم السبت، إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية.وقال المقداد في تصريح صحفي عقب وصوله إلى الجزائر "إن علاقات قوية تربط سوريا بالجزائر والقيادة الجزائرية كانت كالعادة تقف إلى جانب سورية".وأضاف المقداد: "تربطنا بالجزائر علاقات قوية والقيادة الجزائرية كانت كالعادة تقف إلى جانب سوريا والمشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوما ونحن بحاجة إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الجزائر".وبدأ المقداد زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بو مدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سوريا في الجزائر نمير الغانم والعاملون في السفارة السورية في الجزائر وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية.