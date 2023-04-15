السعودية تعلن موقفها من أحداث السودان

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان.ودعت المملكة السعودية، في بيان لها اليوم السبت، المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان، إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه.واندلعت اشتباكات اليوم في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.