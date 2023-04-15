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شؤون فلسطينية

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة

حمادة: اعتداء الاحتلال على المسيحيين في القدس إرهاب دولة
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس، محمد حمادة، بشدة، اعتداء قوات الاحتلال على عدد من المسيحيين في مدينة القدس وعرقلة وصولهم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور".

وقال حمادة إن هذا الاعتداء يؤكد مجددا طبيعة هذا الاحتلال وعنصريته المقيتة، واستعلائه على كل ما هو غير يهودي، وينسف مزاعمه باحترام الأديان ورعاية الحريات.

وشدد على أن شعبنا سيواصل صموده في أرضه ومواجهة سياسات الاحتلال الظالمة والمخالفة لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكيل بمكيالين في التعامل مع هذا الاحتلال والعمل على وضع حد لجرائمه.

وأكد أنّ الشعب الفلسطيني بكل أطيافه سيبقى موحدا من أجل الدفاع عن نفسه وصد العدوان عن أرضه وحماية بيضة المقدسات  الإسلامية والمسيحية دون كلل أو ملل.

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