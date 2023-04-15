الجهاد: عدوان الاحتلال بحق المواطنين المسيحيين بالقدس استمرار لجرائمه بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين المسيحيين في القدس المحتلة في يوم "سبت النور".وأدانت الحركة على لسان المتحدث باسـمها طارق عز الدين، بشدة جريمة الاحتلال الوحشية والاعتداء والمنع بحق المواطنين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة والبلدة القديمة في القدس للاحتفال بـ"سبت النور"، مؤكداً أن هذا العدوان هو استمرار لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.وأضاف عز الدين أن هذه الممارسات انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية واعتداء على حقوق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، واستمرار لحملة التضييق والعنصرية التي تستهدف المسيحيين في الأراضي المحتلة.وأهاب بجماهير شعبنا إلى التصدي لهذا العدوان، ووقف الإجراءات القمعية للمواطنين في أداء وممارسة شعائرهم الدينية، داعياً المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقوف وصد الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات.