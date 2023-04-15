فتح: تحرير الأسرى أولوية لدى الحركة وقيادتها

قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، إنّ قضيّة تحرير الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال الإسرائيليّ، هي أولويّة لا تتقدمها أولويّة أخرى لدى الحركة وقيادتها، وهو الموقف الذي عبّر عنه الرئيس محمود عبّاس، برفضه المساومة على حقوق ذوي الشهداء والأسرى.







وأضافت الحركة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة؛ لمناسبة يوم الأسير الفلسطينيّ، الذي يصادف يوم الإثنين المقبل، أنّ هذا اليوم يأتي بعد انتصار أسرانا في معركتهم ضد الاحتلال وقوانينه الفاشيّة؛ عبر تلاحمهم في صراع الإرادات مع الاحتلال الذي يمارس أعتى أساليب الإرهاب والقمع، المتمثلة؛ بالاغتيال الطبيّ للأسرى المرضى، وإجراءات العزل والتنقل، والحرمان من الزيارات وتواصل الأسرى مع ذويهم، في انتهاك لكافة القوانين والاتفاقات ذات الصلة، ومنها؛ اتفاقية جنيف الرابعة.

رام الله - دنيا الوطنووجهت التحيّة إلى الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال، مضيفة أنّ يوم الأسير الفلسطينيّ؛ هو تخليد لذكرى أسر الأسير الأوّل في الثورة الفلسطينيّة المعاصرة المناضل الراحل محمود بكر حجازي.