حماس: ستظل المقاومة بمختلف الساحات والجبهات في حالة إسناد لجماهير شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعقب الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، على مشاركة الجماهير الفلسطينية أمس في أداء صلاة الجمعة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.وقال القانوع: إن الجماهير الفلسطينية التي زحفت أمس بربع مليون مشارك صوب المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة تدلل على أن شعبنا حاضر وبقوة ولن يسمح للاحتلال ببسط السيطرة وتضييع هوية الأقصى.وأكد أن شعبنا ملتحم بالمسجد الأقصى في كل الساحات والفشل المتكرر للاحتلال في تمرير مخطط التقسيم هو ثمرة الرباط وشد الرحال للأقصى وهو ما يتطلب استدامته.وأكمل القانوه: ستظل المقاومة في مختلف الساحات والجبهات في حالة إسناد لجماهير شعبنا في القدس وأراضي 48 والضفة لإفشال مخططات الاحتلال والحفاظ على هوية المسجد الأقصى.