اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم

وقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، بالقرب من بيت الضيافة في الخرطوم.







وعلى إثر ذلك، قصف سلاح الجو السوداني عدة مواقع تابع لقوات الدعم السريع.







وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر القصر الرئاسي، كما وعلى مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية، وأيضًا على مقر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.







في حين، أكد المتحدث باسم الجيش السوادني أن الوضع في مقر القيادة العامة هادئ، موضحًا أنه لا يزال تحت سيطرة الجيش وأن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية.







وقال الجيش السوداني إنه "يتصدى لمحاولة تمرد من قبل قوات الدعم السريع"، مضيفًا: "سنمارس واجبنا القانوني لحماية بلادنا".







ودعت الأحزاب المدنية القوى الإقليمية والدولية إلى التدخل والضغط لوقف "المواجهات الدموية".





من جهته، وصف السفير الأمريكي في السودان الأوضاع في السودان بأنها "خطيرة جدًا".



رام الله - دنيا الوطن