الأسير شادي موسى من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

دخل الأسير شادي فيصل موسى (46 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، اليوم السبت، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير موسى، محكوم لمدة 25 عاما، ويعتبر من الحالات المرضية داخل السجون، حيث تعرض لجلطة في عام 2009، وتعرض لجلطة ثانية قبل عامين، وهو يعاني من مشاكل بالقلب، كما كان قد أصيب أثناء اعتقاله برصاصة في الرأس.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن الأسير موسى أجريت له عملية قسطرة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتم تركيب منظم لقلبه، ولا يزال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة.