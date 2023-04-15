جامعة النجاح الوطنية تحصل على تجديد كرسي يونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية





وأشار إلى استمرارية تحقيق الجامعة للإنجازات العربية والدولية، والتي كان آخرها حصولها على المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تصنيف التعليم العالي (HE Higher Education Ranking).



وأوضح د. عنان الجيوسي، حامل الكرسي، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي تبذها إدارة جامعة النجاح الوطنية في مجال الإدارة المستدامة، ويدلل على إيلاء الجامعة للمياه اهتماماً بالغاً للمياه لما تشكله من أهمية بالغة على الواقع الفلسطيني، وأشار إلى الأهداف التنموية التي يسعى الكرسي لتحقيقها والمتمثلة بتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوظيف البحوث والتكنولوجيا الحديثة في تطوير تحسين خدمات المياه للمجتمع الفلسطيني.



من الجدير بالذكر أنه يتم تأسيس كراسي (يونسكو) في الدول الأعضاء من أجل تطوير الأبحاث وتطوير البرامج الأكاديمية في مجالات معينة، وبناء الاتصالات وتعزيز الشراكات فيها على مستوى محلي وإقليمي ودولي.



ويأتي تجديد كرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة للموارد المائية تأكيداً لرؤية جامعة النجاح الوطنية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنحصلت جامعة النجاح الوطنية على تجديد لكرسي (يونسكو) للإدارة المستدامة للموارد المائية؛ تقديراً لجهودها الحثيثة والمثمرة في ضمان استدامة موارد المياه، من خلال تعزيز البحث العلمي وتطوير الكفاءات والقدرات للعاملين في قطاع المياه، إضافة إلى تنسيق الجهود العلمية والبحثية في قطاع المياه وتعزيز العلاقات التعاونية الفلسطينية والدولية في مجال استدامة الموارد المائية.وبارك أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة هذه الخطوة، وأكد أن جامعة النجاح الوطنية تستمر بتعزيز الحضور والتواجد الفلسطيني الفاعل في المنظمات الدولية المتخصصة والمنابر الهامة، وأكد أن هذا التجديد يجسد مفاهيم الاستدامة التي تسعى الجامعة باستمرار إلى تبنيها من خلال برامجها ومراكزها ومشاريعها التطبيقية والعلمية والبحثية.