نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان له اليوم السبت في ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزيّة لحركة (فتح) ومجموعة من رفاقه، إنّ القائد البرغوثي، قدم وما يزال النّموذج للقائد الذي لا يتوقف عن العمل رغم القيد، والقهر، تسليما بإيمان راسخ بأن شعبه الأبيّ سينتصر، وسيحقق تطلعاته، بالحرّيّة والاستقلال والعودة.وتابع نادي الأسير: "فعلى مدار عقود تمكّن الأسرى ومنهم القائد البرغوثي من تحويل السّجن إلى جبهة ساخنة، يحتدم فيها الصراع مع الاحتلال، ساعياً وبشكل دؤوب إلى تعزيز قيم الثّورة، ومجسدًا لها في سلوكه وعمله الحثيث، واستعداده الدائم للتضحية، ليكون القدوة الحسنة والنّموذج.وواصل البرغوثي نضاله بغرض تكريس مقولة "أن سجون الاحتلال قد تحوّلت إلى معاهد وجامعات"، ففي الماضي كان هذا تعبيرًا مجازًا، وتمكّن الأسرى من إنجازه على صعيد توفير أسباب الإطلاع والتنور، وتعزيز العلم، والمعرفة، والثقافة، ولكنها الآن قد أصبحت بالفعل جامعات حقيقية يتخرج منها قادة متسلحين بالعلم، الذي آمن به القائد البرغوثي أنه أحد أهم روافع الانتصار".