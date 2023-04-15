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مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر

مرجع شيعي في لبنان يعلن أول أيام عيد الفطر
المرجع الشيعي في لبنان محمد حسين فضل الله يعلن أول أيام عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة المرجع الشيعي في لبنان محمد حسين فضل الله، أنَّ يوم الجمعة القادم الواقع فيه 21 نيسان/إبريل 2023م هو أوَّل أيام عيد الفطر السَّعيد بناءً على المبنى الفقهي له.

ووفق بيان للمرجع الشيعي فضل الله، فإن تحديد أول أيام عيد الفطر جاء بالاعتماد على الحسابات العلميَّة الفلكيَّة الدقيقة الَّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانية رؤيته في العديد من مناطق العالم.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، أعلن أن حسابات المعهد الفلكية تظهر أن هلال شوال سيولد في الساعة 06:14 يوم الخميس 29 رمضان، في 20 نيسان/أبريل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي في منشور عبر صفحة المعهد الرسمية على (فيسبوك)، أن هذه الحسابات الفلكية يقوم بها "معمل أبحاث الشمس في المعهد أظهرت أن يوم الرؤية هو يوم الخميس 29 من رمضان 1444هجرية الموافق 20 أبريل 2023".

وتابع رئيس المعهد القومي المصري: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)."

وأردف: "وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21 أبريل 2023 (عيد الفطر المبارك).

ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 نيسان/ أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحاً في العاصمة القاهرة.

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