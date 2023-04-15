تفاصيل جديدة بشأن انقلاب حافلة السياح الإسرائيليين في كوريا الجنوبية





وقال: "كان الأمر مروعًا. كنا على وشك الوصول إلى الفندق في غضون دقيقة وقد اخبرت السائحين بذلك ففكوا أحزمة الأمان في مقاعدهم. وبعد دقيقة تدهورت الحافلة ووقع الحادث. نحن في حالة صدمة".





ووفق المرشد السياحي، فقد أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية بأن الحادث ذلك كان خطأ السائق، بينما من المتوقع اليوم تسريح تسعة مصابين من المستشفى في مدينة تشونغ جو الكورية الجنوبية.





وبحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، لا يزال 23 جريحًا في تسعة مستشفيات في المنطقة. ولا يزال أربعة منهم في حالة خطيرة، أحدهم خاضع للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وبحسب بيان شرطة كوريا الجنوبية في التحقيق مع سائق الحافلة، تبين أنه عندما كان يقود سيارته في طريق حاد الصعود، توقف المحرك وبدأت الحافلة بالتقهقر للخلف فاصطدمت بالأشجار وبدرابزين الأمان على جانب الطريق وانقلبت في النهاية على جانبها، وفق ما نقلت (مكان).





وقال السائق: إن بعض الركاب تمكنوا من تخليص أنفسهم عبر النوافذ المهشمة، فيما انتظر آخرون قوات الإنقاذ.



هذا وقد وصلت وفود عن شركات التأمين الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية، واصطحبت معها أطباء لتقييم حالة المصابين.

وكان جزء من مهمة هذه الأطقم فحص إمكانية نقل الجرحى إلى إسرائيل في رحلة عادية، أو ما إذا كان من الضروري وجود مرافقة طبية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، تفاصيل جديدة بشأن انقلاب الحافلة التي كانت تقل سياحاً إسرائيليين في كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي.وقتلت سيدة وهي مارغريتا شوارتزبرغ، (60 عاماً) من الخضيرة، وأصيب 31 آخرون بينهم أربعة بحالة الخطر، إثر انقلاب حافلة تقل سياحاً إسرائيليين في كوريا الجنوبية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تصريحات عن المرشد السياحي هونغ تشونغ أوه، الذي رافق السياح في جولتهم في كوريا الجنوبية عن الحادث.