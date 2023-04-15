مباشر | وقائع إحياء سبت النور من كنيسة القيامة في القدس

شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر  بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6337 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3652 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6257 مواطناً و43 أجنبيا، و37 من فلسطينيي أراضي 48.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 3588 مواطناً، و25 أجنبيًا، و35 من فلسطينيي الـ 48، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي 48.

يشار إلى أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة ويفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى في السجون

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى في السجون

جامعة النجاح الوطنية تحصل على تجديد كرسي يونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية

جامعة النجاح الوطنية تحصل على تجديد كرسي يونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار &quot;حريتنا واجب&quot;

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار "حريتنا واجب"

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

نزال يُحذر: الانقسام مقدمة للتقسيم في المسجد الأقصى

نزال يُحذر: الانقسام مقدمة للتقسيم في المسجد الأقصى

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار &quot;حريتنا واجب&quot;

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار "حريتنا واجب"

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

منوعات

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء احلجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء احلجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

عربي

السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش

السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية