غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 أبريل 2023).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6337 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3652 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6257 مواطناً و43 أجنبيا، و37 من فلسطينيي أراضي 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 3588 مواطناً، و25 أجنبيًا، و35 من فلسطينيي الـ 48، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي 48.يشار إلى أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة ويفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.