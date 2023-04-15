زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين في عرض بحر محافظة شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع فتحت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا، وفي مناطق السودانية والواحة شمالا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.ويتعمد الاحتلال المضايقة والاعتداء على الصيادين من خلال إطلاق النار عليهم أو رشهم بالمياه العادمة في محاولة لكسر إرادتهم عن العمل.