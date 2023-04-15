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السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش

السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رؤساء حركات "تحرير السودان"، أمس الجمعة، بيانًا صحفيًا بشأن آخر التطورات لحل الأزمة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

ووفق البيان، فإنه بحث رؤساء ثلاث حركات سودانية (مني أركو مناوي، العدل والمساواة والحركة الشعبية- شمال)، مع قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) حل الأزمة الحالية في البلاد.

وقال: إنه "في مواصلة لجهودنا الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الأمنية في البلاد، التقينا صباح الجمعة، مع حميدتي"، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).

وأضاف البيان أنه "بعد حوار صريح وجاد أكد حميدتي التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقيادة القوات المسلحة السودانية بأي وقت ومن غير قيد أو شرط بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة".

وفجر الخميس، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".

ومساء الأربعاء، نفت قوات "الدعم السريع" تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ"المضللة والكاذبة".

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