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ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس
ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل الشرقية لتونس، إلى 32 قتيلاً.

يأتي ذلك بعد بعد انتشال ثماني جثث إضافية، هي كسابقاتها لمهاجرين يتحدرون من دول في أفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلن خفر السواحل في البلاد يوم الأربعاء، غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس. ويومها تم إنقاذ 72 مهاجرا، في حين اعتبر في عداد المفقودين ما بين 20 و30 مهاجرا آخرين.

ومن بين الجثث التي انتشلت الجمعة واحدة تعود لامرأة، وفقا لبيان خفر السواحل.

والخميس، انتشلت قوات خفر السواحل 14 جثة، من بينها 6 نساء، وتونسي يبلغ من العمر 20 عاما، هو ربان المركب.

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