نشطاء بأمريكا يُطلقون حملة للتوقف عن دفع أموال الضرائب إلى إسرائيل

أطلق نشطاء فلسطينيون وعرب حملة شعبية لدعوة الحكومة الأميركية للتوقف عن دفع "أموال الضرائب" إلى دولة الاحتلال كمساعدات مالية وعسكرية، وذلك بالتزامن مع يوم الضرائب الأميركي "TAX DAY"، الذي يصادف سنوياً في الـثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، والمطالبة باستخدام هذه الأموال في تمويل المشاريع التنموية المحلية في الولايات المتحدة.







ويسعى النشطاء منذ عدة أعوام إلى وقف المساعدات الأميركية لدولة الاحتلال التي تعتبر الأولى في قائمة دول المساعدات الخارجية الأميركية بـ3.8 مليار دولار، لما تمارسه من "إرهاب منظم" ضد الشعب الفلسطيني، ويرون أن تلك المساعدات تساهم في زيادة الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنومن المقرر أن ينظم النشطاء اعتصام أمام القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، يوم الأربعاء المقبل، للمطالبة بإنهاء العنف العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، بتمويل من أموال الضرائب.