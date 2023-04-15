الاحتلال يقتحم الأقصى ويشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك.







وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان، يوم أمس الجمعة، على إحدى بوائك قبة الصخرة.

رام الله - دنيا الوطنوشددّت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، من إجراءاتها العسكرية في محيط الطريق الرئيسية الرابطة بين قرية مخماس ورام الله، شمال شرق القدس.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري عند جميع المفارق والطرق الرئيسية في الطريق الواصلة بين قرية مخماس، بما في ذلك طريق المعرجات، وطريق "بيت ايل"، بالإضافة إلى حاجز جبع، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت مركباتهم، ما تسبب باعاقة تنقلهم.واعتقلت شرطة الاحتلال، أمس، 18 مواطنًا، من القدس.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن 17 من المعتقلين تم اعتقالهم لدى خروجهم من المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة.فيما اعتقل شاب من منزله في الطور بزعم أنه كان يخطط لتنفيذ عملية، وتم العثور على عبوة أنبوبية في منزله.