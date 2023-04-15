مباشر | وقائع إحياء سبت النور من كنيسة القيامة في القدس

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم الأقصى ويشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس

الاحتلال يقتحم الأقصى ويشدد من إجراءاته العسكرية بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان،  يوم أمس الجمعة، على إحدى بوائك قبة الصخرة.

وشددّت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، من إجراءاتها العسكرية في محيط الطريق الرئيسية الرابطة بين قرية مخماس ورام الله، شمال شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري عند جميع المفارق والطرق الرئيسية في الطريق الواصلة بين قرية مخماس، بما في ذلك طريق المعرجات، وطريق "بيت ايل"، بالإضافة إلى حاجز جبع، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت مركباتهم، ما تسبب باعاقة تنقلهم.

واعتقلت شرطة الاحتلال، أمس، 18 مواطنًا، من القدس.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن 17 من المعتقلين تم اعتقالهم لدى خروجهم من المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة.

فيما اعتقل شاب من منزله في الطور بزعم أنه كان يخطط لتنفيذ عملية، وتم العثور على عبوة أنبوبية في منزله.

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى في السجون

مركز فلسطين: يوم الأسير فرصة لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى في السجون

جامعة النجاح الوطنية تحصل على تجديد كرسي يونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية

جامعة النجاح الوطنية تحصل على تجديد كرسي يونسكو للإدارة المستدامة للموارد المائية

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار &quot;حريتنا واجب&quot;

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار "حريتنا واجب"

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

نزال يُحذر: الانقسام مقدمة للتقسيم في المسجد الأقصى

نزال يُحذر: الانقسام مقدمة للتقسيم في المسجد الأقصى

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

نادي الأسير: 21 عامًا على اعتقال مروان البرغوثي ورفاقه وما يزال نموذجًا للقائد

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار &quot;حريتنا واجب&quot;

عشية يوم الأسير: إطلاق حملة تحت شعار "حريتنا واجب"

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

تقرير: وزراء وأعضاء كنيست يقودون مسيرة للمستوطنين في استعراض للقوة والبلطجة ‎‎

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

منوعات

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء احلجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

فنانة مصرية شهيرة تعلن ارتداء احلجاب واعتزال الفن بشكل نهائي

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

مصر: دعوى لمحاسبة بطل مسلسل جعفر العمدة في نهاية العمل

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

عربي

السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش

السودان: تطورات جديدة بشأن حل أزمة الدعم السريع والجيش

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية