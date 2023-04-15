عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم السبت في المسجد الأقصى المبارك، الذي يوافق الـ 24 من شهر رمضان الفضيل.وعمت أرجاء المسجد بساحاته ومصلياته أجواء إيمانية ووطنية، تخللها ابتهالات دينية وقراءة القرآن ووقفة حاشدة تأييداً للمقاومة.وعقب الصلاة احتشد آلاف الشبان أمام مصلى قبة الصخرة ورددوا هتافات الفداء للأقصى، وأخرى لحركة حماس وعرين الأسود والمطارد المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية.وشهدت الصلاة حضوراً واسعاً لأهالي بأراضي 48، حيث انطلقت مساء أمس عشرات الحافلات من طمرة وجديدة المكر وباقة الغربية لأداء صلاة العشاء والتراويح ومن ثم الاعتكاف في المسجد الأقصى.