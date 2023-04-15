دولي

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية

الرئيس الأميركي يعلن قراره بشأن الترشح لولاية ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة الترشح لولاية ثانية.

وقال في تصريحات للصحفيين في ختام رحلته إل إيرلندا، أنه سيعلن عن حملته رسمياً في وقت "قريب إلى حد ما".

ووفق وكالة (رويترز) فقد أوضح بايدن: "سنعلن ذلك في وقت قريب إلى حد ما. لكن الرحلة هنا جعلتني أكثر تفاؤلا بشأن ما يمكن فعله.. أخبرتكم أن خطتي هي الترشح لولاية ثانية".

يشار إلى أن بايدن يعلن منذ فترة طويلة إنه يعتزم الترشح لانتخابه مرة أخرى، لكن عدم وجود إعلان رسمي أقلق مؤيديه في بعض الأحيان كونهم غير متأكدين مما إذا كان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر (80 عاماً)، وهو أحد أكبر القادة سنا في العالم، يمكن أن يواصل لفترة ولاية أخرى لأربع سنوات، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية.

لكن من وراء الكواليس، بدأ مساعدو بايدن المقربون وحلفاؤه بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس بنية تحتية للحملة ومنظومة جمع التبرعات لها قبل انتخابات 2024 التي قد تكون تكرارا لانتخابات 2020 في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي أطلق حملته بالفعل.

 وكان الإعلان المتوقع من بايدن هو "اختتام مسيرته" بعد فترة ولايته الأولى التي شهدت عدة انتصارات تشريعية، منها تمويلات اتحادية بمليارات الدولارات لمواجهة جائحة (كوفيد-19) وغيرها لبنية تحتية جديدة.

لكن سن بايدن يجعل محاولته إعادة انتخابه مقامرة غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي.

وبنهاية فترة ولايته الثانية المحتملة، سيكون عمر بايدن (86 عاماً) أي أكبر بتسع سنوات من متوسط العمر المتوقع للذكور في الولايات المتحدة.

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