أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأوضحت دائرة الأرصاد الجوية تطورات طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين هذه الليلة فيكون الجو دافئا نسبيا ولطيفا والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين يوم الأحد صافياً بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبيا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو حارا نسبيا الى حار حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.