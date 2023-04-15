شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء
طقس فلسطين يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت دائرة الأرصاد الجوية تطورات طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة فيكون الجو دافئا نسبيا ولطيفا والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين يوم الأحد صافياً بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبيا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو حارا نسبيا الى حار حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

اعتداءات للمستوطنين بالخليل وشبان يتصدون لجيش الاحتلال بالضفة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في القدس

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الثلاثاء

هيئة الأسرى: على العالم أن يتحرك فوراً لتحقيق أمنية الأسير وليد دقة

هيئة الأسرى: على العالم أن يتحرك فوراً لتحقيق أمنية الأسير وليد دقة

رام الله: الاقتصاد ترد على شركة &quot;محامون من أجل العدالة&quot; بشأن تجديد رخصتها

رام الله: الاقتصاد ترد على شركة "محامون من أجل العدالة" بشأن تجديد رخصتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى

الأسير شادي الكيلاني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الأسير شادي الكيلاني يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

البرغوثي: الفلسطينيون هم حماة الأقصى والقدس

البرغوثي: الفلسطينيون هم حماة الأقصى والقدس

الرئاسية للكنائس: لن تنجح محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور

الرئاسية للكنائس: لن تنجح محاولات الاحتلال لتقييد العبادة في سبت النور

مسيرات حاشدة حول العالم إحياءً ليوم القدس العالمي

مسيرات حاشدة حول العالم إحياءً ليوم القدس العالمي

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

فتح: الاعتداء على حرائر الحركة في الأقصى خارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية

فتح: الاعتداء على حرائر الحركة في الأقصى خارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

منوعات

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

عربي

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: حماقة الاحتلال قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى

نصر الله: حماقة الاحتلال قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر