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تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس
اجتماع جدة التشاوري يدين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها.

وأدان البيان الختامي، الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967م، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وأكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وذكر البيان الختامي، أن الاجتماع التشاوري يأتي في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا الأمة العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وبدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة، وفي إطار التشاور والسعي لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك بالاجتماع الذي عقد في مدينة جدة، وزراء خارجية: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، والعراق.

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تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع جدة التشاوري بشأن القضية الفلسطينية والوضع في القدس

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