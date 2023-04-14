البرغوثي: الفلسطينيون هم حماة الأقصى والقدس

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أثناء مشاركته في أداء صلاة الجمعة الرابعة في المسجد الأقصى، "أننا وصلنا رغم المنع الأمني والحواجز مع مئات الألاف من كل أنحاء فلسطين في التفاف شعبي رائع لتأكيد فلسطينية القدس وإسلامية المسجد الأقصى ووحدة الشعب الفلسطيني في الدفاع عنه".وأضاف البرغوثي "أن جماهير الشعب الفلسطيني تثبت في يوم القدس أنها حامية المسجد الأقصى وعروبة القدس. وقال ان مشهد عشرات الآلاف وهم يندفعون نحو القدس يثلج الصدر ويغيظ المحتلين الفاشيين الذين بدوا عاجزين أمام السيل الجارف للفلسطينيين المسلمين في جمعة رمضان الأخيرة إلى جانب اخوتهم المسيحيين المحتفلين بالجمعة العظيمة".وعبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني لكل الشعوب والدول التي أحيت يوم القدس بتأكيد دعمها المطلق للشعب الفلسطيني ونضاله العادل.