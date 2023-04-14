شؤون فلسطينية

مسيرات حاشدة حول العالم إحياءً ليوم القدس العالمي

مسيرات حاشدة حول العالم إحياءً ليوم القدس العالمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحيا العالم العربي والإسلامي "يوم القدس العالمي"، والذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث تزامن هذا العام مع احتفالات إسرائيلية مبكرة.

وفي العاصمة الإيرانية طهران، انطلقت مسيرات مليونية في كافة أنحاء إيران في يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة في شهر رمضان المبارك؛ دعمًا للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بجرائم الاحتلال.

وفي البحرين، خرج المواطنون البحريون في تظاهرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي؛ تأكيدًا على الالتفاف حول القضية الفلسطينية.

وانطلقت مسيرات شعبية حاشدة في المخيمات الفلسطينية وبعض المدن اللبنانية، بمناسبة يوم القدس العالمي، ودعمًا للأقصى والمقاومة.

وفي سوريا، نقلت وكالة الأنباء السورية، المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرة إحياء يوم القدس العالمي، بمخيم اليرموك بدمشق.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء مشاركات واسعة بمناسبة يوم القدس العالمي، تخللها رفع الأعلام الفلسطينيات ويافطات داعمةً للشعب الفلسطيني والقدس.

واليوم العالمي للتضامن مع القدس، هو حدث سنوي يتم إحيائه في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي للقدس.

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