شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا، عقب أداء صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح وانطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة بؤرة "إيفتار" الاستيطانية.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان واستهدفت خلالها الطواقم الصحفية والإسعاف.

 وأفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 فلسطينياً بالاختناق عقب استنشاق الغاز في بلدة بيت دجن، خلال المواجهات اندلعت في البلدة.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على اقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة، استشهد خلالها الشيخ عاطف حنايشة وأصيب العشرات من المواطنين برصاص الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قريوت جنوب نابلس، عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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