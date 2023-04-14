فتح: الاعتداء على حرائر الحركة في الأقصى خارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح) عبد الفتاح دولة إن الاعتداء على حرائر الحركة في المسجد الأقصى عمل خياني وخارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية، ومس بقدسية المكان.وأوضح دولة في تصريح له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه مساء اليوم الجمعة، أن "راية العاصفة التي تحمل العلم والطلقة والبندقية معمدة بدماء الشهداء وتاريخ من النضال والتضحيات، والإساءة لها مس بقدسية الشهداء وهذا الفعل المشين لن يمر دون محاسبة".وأضاف أن "مشهد الاعتداء على حرائر فلسطين في المسجد الأقصى عهدناه من جيش الاحتلال لا من أبناء جلدتنا، ونطالب القوى الوطنية والإسلامية برد وطني على هذا الاعتداء ونبذ مرتكبه ومحاسبته".وتابع "من ساءه الحضور المتواصل لأبناء حركة فتح ورباطهم المتواصل في المسجد الأقصى وتقديم العون للمصلين والمعتكفين، والتصدي لعدوان واقتحامات المستعمرين؛ فإن حركة فتح بكل أطرها وأبنائها ماضية في رباطها في العاصمة المقدسة ولن نتخل عن دورنا الريادي والنضالي فيها حفاظا على سيادتها ومكانتها كعاصمة أبدية لفلسطين".