شؤون فلسطينية

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع نائب رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر التركي حسن ايكير، سبل التعاون لتشجيع السياحة التركية الى فلسطين.

وأكدت معايعة خلال اللقاء الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، وحضرة السفير لدى تركيا مصطفى فايد، أهمية تطوير العلاقة الثنائية بين القطاعين السياحيين الفلسطيني والتركي، من خلال "التورساب" والتي تمثل الحاضنة لمكاتب السياحة والسفر التركية.

وقالت إنه من خلال التعاون سنحقق التشبيك المباشر بين الجانبين بشكل يسهم في زيادة أعداد المجموعات السياحية التركية القادمة الى فلسطين، ضمن برامج سياحية فلسطينية، مستخدمين المرافق السياحية الفلسطينية.

واستعرضت معايعة الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، مؤكدة محاولة العمل على تجاوز كافة العقبات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن قطاع السياحي قادر على جذب انتباه المجموعات السياحية من مختلف دول العالم بشكل عام ودول العالم الاسلامي بشكل خاص.

وثمنت معايعة دور مؤسسة "تيكا" وبلدية اسطنبول على دعمهم لمشاركة فلسطين في معرض تركيا السياحي الدولي، والذي خامس أكبر المعارض السياحية في العالم، ومشاركة فلسطين فيه يساهم في تثبيتها على الخارطة السياحية العالمية، كوجهه مهمة على مستوى العالم.

بدوره، أكد ايكير أهمية العلاقة مع القطاع السياحي الفلسطيني وضرورة تحقيق التشبيك الكامل ما بينه وبين التركي، مشيدا بالجولات التعريفية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية للقطاع السياحي التركي في الفترة الماضية.

وتباحث الطرفان سبل تذليل العقبات أمام جهود بناء تشبيك مباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة التركي، إضافة لسبل تنظيم جولات تعريفية لممثلي القطاع السياحي التركي الى فلسطين، بهدف الاطلاع على إمكانيات هذا القطاع، إضافة لبحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في مجال الترويج السياحي الدولي.

أخبار ذات صلة

بالصور: 200 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

بالصور: 200 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فتح: الاعتداء على حرائر الحركة في الأقصى خارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية

فتح: الاعتداء على حرائر الحركة في الأقصى خارج عن أعرافنا الوطنية والأخلاقية

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

منوعات

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

عربي

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى