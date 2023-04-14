معايعة وايكير يبحثان سبل تشجيع السياحة التركية لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، مع نائب رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر التركي حسن ايكير، سبل التعاون لتشجيع السياحة التركية الى فلسطين.وأكدت معايعة خلال اللقاء الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، وحضرة السفير لدى تركيا مصطفى فايد، أهمية تطوير العلاقة الثنائية بين القطاعين السياحيين الفلسطيني والتركي، من خلال "التورساب" والتي تمثل الحاضنة لمكاتب السياحة والسفر التركية.وقالت إنه من خلال التعاون سنحقق التشبيك المباشر بين الجانبين بشكل يسهم في زيادة أعداد المجموعات السياحية التركية القادمة الى فلسطين، ضمن برامج سياحية فلسطينية، مستخدمين المرافق السياحية الفلسطينية.واستعرضت معايعة الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، مؤكدة محاولة العمل على تجاوز كافة العقبات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت أن قطاع السياحي قادر على جذب انتباه المجموعات السياحية من مختلف دول العالم بشكل عام ودول العالم الاسلامي بشكل خاص.وثمنت معايعة دور مؤسسة "تيكا" وبلدية اسطنبول على دعمهم لمشاركة فلسطين في معرض تركيا السياحي الدولي، والذي خامس أكبر المعارض السياحية في العالم، ومشاركة فلسطين فيه يساهم في تثبيتها على الخارطة السياحية العالمية، كوجهه مهمة على مستوى العالم.بدوره، أكد ايكير أهمية العلاقة مع القطاع السياحي الفلسطيني وضرورة تحقيق التشبيك الكامل ما بينه وبين التركي، مشيدا بالجولات التعريفية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية للقطاع السياحي التركي في الفترة الماضية.وتباحث الطرفان سبل تذليل العقبات أمام جهود بناء تشبيك مباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة التركي، إضافة لسبل تنظيم جولات تعريفية لممثلي القطاع السياحي التركي الى فلسطين، بهدف الاطلاع على إمكانيات هذا القطاع، إضافة لبحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في مجال الترويج السياحي الدولي.