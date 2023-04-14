عربي

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية
إصابة شاب لبناني على الحدود اللبنانية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، بإصابة شاب لبناني بقنبلة دخانية في رأسه خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية.

جاء ذلك بالتزامن مع وصول مسيرة من الدرجات النارية من داخل الأراضي اللبنانية إلى منطقة حولا، قرب موقع العباد، حيث قام الشبان برفع علم حزب الله. وفق (لبنان 24)

وردّ الاحتلال برشق الدراجات النارية ومن يقودها بالقنابل الدخانية، كما وتعرض عدد من سائقي الدراجات النارية لحالات من الاختناق.

feeeda09-1ae6-49e0-89fb-b791544d7d2c.mp4


أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: حماقة الاحتلال قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى

نصر الله: حماقة الاحتلال قد تدفع المنطقة إلى حرب كبرى

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي &quot;التغيرات المناخية&quot;

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

عربي

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى