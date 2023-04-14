شاهد: إصابة شاب بعد إطلاق الاحتلال قنابل الغاز قرب الحدود اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، بإصابة شاب لبناني بقنبلة دخانية في رأسه خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية.جاء ذلك بالتزامن مع وصول مسيرة من الدرجات النارية من داخل الأراضي اللبنانية إلى منطقة حولا، قرب موقع العباد، حيث قام الشبان برفع علم حزب الله. وفق (لبنان 24)وردّ الاحتلال برشق الدراجات النارية ومن يقودها بالقنابل الدخانية، كما وتعرض عدد من سائقي الدراجات النارية لحالات من الاختناق.