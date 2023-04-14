شؤون فلسطينية

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها
جبريل رجوب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أنها تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع مطالب المعلمين، وكانت حريصة على تلبيتها من خلال الحكومة لايمانها بعدالة هذه المطالب ولضمان نجاح العام الدراسي.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، إن هذا الموقف الايجابي والمسؤول الذي اتخذته اللجنة المركزية للحركة ايمانا منها بأهمية قطاع التعليم وتأثيره على مستقبل شعبنا.

وأضاف الرجوب أن الاستجابة لهذه المطالب تمت بعد نقاشات معمقة وحوارات جرت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبعض القوى السياسية والاجتماعية، حيث أعلنت الحركة موقفها المؤيد لهذه المطالب بشكل مباشر، عبر هذه الجهات أو عبر وسائل الإعلام.

وتابع أنه رغم هذه المواقف الإيجابية التي تبنتها الحركة، وطالبت الحكومة بالالتزام بها، اتضح لنا وللجميع وبما لا يدع مجالا للشك، وجود أجندات سياسية لدى البعض الذي استغل ما جرى وسعى لتحقيق أهدافه البعيدة كل البعد عن مطالب المعلمين.

وشدد الرجوب على أن حركة "فتح" لن تسمح بتسييس العملية التعليمية واستغلالها لأن الثمن سيدفعه شعبنا وقضيتنا وفلذات أكبادنا من الطلبة، مؤكدا على قدسية مهنة التعليم وحقوق المعلمين، وبأن رسالتهم هي رسالة وطنية بالأساس وليست حزبية أو سياسية.

وطالب كافة المعلمين بالعودة إلى عملهم بدءا من يوم الاثنين المقبل بعد تلبية مطالبهم كافة، مشددا على أنه في حال أصر البعض على الاستمرار في تسييس هذه القضية، فإن "فتح" ستوفر شبكة أمان وحاضنة وطنية للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نجاح العام الدراسي وعدم ضياعه، وفق ما نص عليه القانون والعقد الموقع بين الموظف والحكومة.

وأشار إلى أن (فتح) على استعداد لضمان تجاوز ما حصل خلال الفترة الماضية، من خلال توفير الدعم والإسناد للجهات كافة، في حال انتظام العام الدراسي فورا ودون أي تأخير.

أخبار ذات صلة

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها

الرجوب: فتح تعاملت بمسؤولية وطنية مع مطالب المعلمين لإيمانها بعدالتها

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

القوى الوطنية: أية معركة قادمة ستحمل في طياتها مفاجآت للاحتلال

القوى الوطنية: أية معركة قادمة ستحمل في طياتها مفاجآت للاحتلال

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

منوعات

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

عربي

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى