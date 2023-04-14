السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، الاحتلال بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى.وقال السنوار خلال كلمة له في مهرجان إحياء يوم القدس العالمي إن "قادة الاحتلال تحدثوا عن استعادة الردع بعد شهر رمضان ونحن نؤكد لهم أن المقاومة لهم بالمرصاد".وتابع أن "الأوضاع تتطلب من الأمة التوحد ونبذ الخلافات"لافتةً إلى أن "الأرض مهيأة لعودة سوريا للجامعة العربية".وأوضح رئيس حركة حماس في غزة أن:"مشاركة إبراهيم رئيسي بكلمته اليوم تأكيد على اهتمام إيران بالقضية الفلسطينية".ووجّه السنوار رسالة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى قال فيها إننا "نتابع تفاصيل رباطكم وسنتدخل لمؤازرتكم وحمايتكم".وشدد على أن: "محور القدس بات قريبا وأقو ل لأهالي الضفة إن القدس والأقصى أمانة في أعناقكم، مشيرًا إلى أنه :"لن يتردد في مؤازرة المرابطين في القدس والمدافعين عنه وملف المعتقلين لن يغيب عنا".وأكمل السنوار القول: "سيرحل المحتل وستفكك مستوطناته كما رحل من غزة ولن ندخر وسعا في مساعدة المقاومين في الضفة"وقال إن: "العدو يمارس حربا دينية بمواصلة انتهاكاته في القدس و الأقصى، وعلى العلماء والمشايخ مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو ضد المقدسات في القدس"وأشار إلى أن: "أجهزة المخابرات الدولية حذرت إسرائيل من خطورة تصعيد التوتر خلال شهر رمضان".وتابع رئيس حركة حماس في غزة أن: "إسرائيل لم تفهم التحذيرات وجاءها رد المقاومة الرادع والمزلزل".وأكد على أن: "لمقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وعن ضفتنا وعن حرائرنا بالقدس الأقصى"ودعا السنوار خلال كلمته إلى "قطع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "عبارات الإدانة والاستنكار لا تفيد القضية في شيء".