شؤون فلسطينية

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى
يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، الاحتلال بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى.

وقال السنوار  خلال كلمة له في مهرجان إحياء يوم القدس العالمي إن "قادة الاحتلال تحدثوا عن استعادة الردع بعد شهر رمضان ونحن نؤكد لهم أن المقاومة لهم بالمرصاد".

وتابع أن "الأوضاع تتطلب من الأمة التوحد ونبذ الخلافات"لافتةً إلى أن "الأرض مهيأة لعودة سوريا للجامعة العربية".

وأوضح رئيس حركة حماس في غزة أن:"مشاركة إبراهيم رئيسي بكلمته اليوم تأكيد على اهتمام إيران بالقضية الفلسطينية".

ووجّه السنوار رسالة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى قال فيها إننا "نتابع تفاصيل رباطكم وسنتدخل لمؤازرتكم وحمايتكم".

وشدد على أن: "محور القدس بات قريبا وأقو ل لأهالي الضفة إن القدس والأقصى أمانة في أعناقكم، مشيرًا إلى أنه :"لن يتردد في مؤازرة المرابطين في القدس والمدافعين عنه وملف المعتقلين لن يغيب عنا".

وأكمل السنوار القول: "سيرحل المحتل وستفكك مستوطناته كما رحل من غزة ولن ندخر وسعا في مساعدة المقاومين في الضفة"

وقال إن: "العدو يمارس حربا دينية بمواصلة انتهاكاته في القدس و الأقصى، وعلى العلماء والمشايخ مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو ضد المقدسات في القدس"

وأشار إلى أن: "أجهزة المخابرات الدولية حذرت إسرائيل من خطورة تصعيد التوتر خلال شهر رمضان".

وتابع  رئيس حركة حماس في غزة أن: "إسرائيل لم تفهم التحذيرات وجاءها رد المقاومة الرادع والمزلزل".

وأكد على أن: "لمقاومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وعن ضفتنا وعن حرائرنا بالقدس الأقصى"

ودعا السنوار خلال كلمته إلى "قطع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "عبارات الإدانة والاستنكار لا تفيد القضية في شيء".

أخبار ذات صلة

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

السنوار: نطالب المحتلين بعدم العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

هنية يعقب على أحداث الضفة الغربية

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

القوى الوطنية: أية معركة قادمة ستحمل في طياتها مفاجآت للاحتلال

القوى الوطنية: أية معركة قادمة ستحمل في طياتها مفاجآت للاحتلال

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

الرئاسية للكنائس: إجراءات الاحتلال لن تنجح بتقييد العبادة في سبت النور

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

عكرمة صبري يدعو لاستمرار الرباط والاعتكاف في الأقصى بعد شهر رمضان

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

منوعات

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

نادين نجيم توجّه رسالة حادة للمتنمّرين على إطلالتها بمكياجها الخاص

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

شاهد: دنيا بطة بإطلالة متطابة مع ابنتها غزل في آخر ظهور لهما

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

الإعلامية أسما إبراهيم ترد على انتقاد منة شلبي لها

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

بعد اتهامها بافتعال المشاكل.. كارول سماحة ترّد على إليسا

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

غادة عبد الرازق توجّه نصيحة للفنان أحمد زاهر

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

تعرّف على الضحية 23 لبرنامج رامز جلال الليلة

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

عربي

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى