الرئيس الإيراني: موقف إيران لم يتغير في دعم القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، بأن العالم يشهد تشكّل نظام جديد تتعزز فيه قوى جبهة المقاومة مقابل أفول وتراجع جبهة الأعداء.وقال رئيسي خلال مهرجان إحياء يوم القدس العالمي إن: "المقاومة المنقطعة النظير للشعب الفلسطيني والسنوات الطويلة من الصمود جديرة بالتقدير من قبل البشرية جمعاء".وتابع أن: "الإمام الخميني أعلن أن القضية الفلسطينية هي القضية الكبرى والأساسية في العالم الإسلامي، وأن تحرير القدس هو الهدف الأسمى في العالم الإسلامي".وأكمل رئيسي: "بعد أكثر من 70 عاماً يجب القول إن الأبطال هم أهل غزة والمقاومون في الضفة الغربية وكل فلسطين".وشدد على أن:"موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتغير أبداً منذ اليوم الأول في دعم القضية الفلسطينية".وواصل الرئيس الإيراني القول: "انظروا إلى أوضاع الولايات المتحدة وقارنوها بالماضي وستجدون مؤشرات أفول سيطرتها".وقال خلال كلمته:"أنظروا إلى أوضاع الكيان الصهيوني الذي تؤكد المؤشرات اليوم بأنها الأسوأ وها هو يتجه نحو الزوال".ولفت إلى أنّ "تيار المقاومة شامخ اليوم أمام تيار المساومة الذي كان على الدوام يسعى لحَرْفِ مقاومة الشعب الفلسطيني"وتابع: "الكيان الصهيوني يسعى اليوم وراء تطبيع العلاقات مع الدول الإسلامية لكي يبرّئ نفسه ويوفّر الأمن لكيانه".وأكمل الحديث: "أقول بأنّ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني يمثل خيانة للشعب الفلسطيني ولجبهة المقاومة،و لن يوفّر الأمن للكيان الصهيوني ولا للحكومات التي تقيم العلاقات معه".وختم القول: "على الحكومات أن تعلم أنها إذا أرادت أن تتفاعل مع شعوبها فعليها أن تدرك جيداً تطلعات ورغبات الشعوب".