نصر الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية خصوصاً في ملف التطبيع

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الاتفاق السعودي الإيراني بعودة العلاقات بين البلدين له تأثيرات إيجابية ولاسيما في فرملة التطبيع مع إسرائيل.وفي كلمة له بمناسبة يوم (القدس العالمي)، قال نصر الله: "كل الأجواء التي تأتي من اليمن والسعودية تدعو إلى التفاؤل وهذا يسعدنا".وأضاف نصر الله: "منذ اليوم الأول الذي أدنا فيه هذه الحرب على اليمن كنا نطالب بوقفها".وتابع: "الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات إيجابية ولاسيما في فرملة التطبيع على أقل تقدير".وأردف أمين عام الحزب: "كانوا يتحدثون عن تشكيل محور سني إسرائيلي أو عربي إسرائيلي في وجه إيران.. وسقط".