شؤون فلسطينية

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام

النخالة: سنقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن وحدة قوى المقاومة العربية والإسلامية هي ركيزة مهمة لدعم الشعب الفلسطيني، وهي أساس تحقيق الانتصار على المشروع الإسرائيلي في فلسطين، مشيراً إلى أن الأمة اليوم موحدة خلف رسالة واحدة وهي تحرير فلسطين وبيت المقدس من.

وقال النخالة في كلمة له خلال فعالية جماهيرية حاشدة في العراق إحياءً ليوم القدس العالمي: "إن يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني قبل 4 عقود في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك هو يومٌ يختصر فلسطين والتاريخ والجغرافيا"

وأضاف: "أن القدس هي كصلاتنا وهي الإسلام في أبهى تجلياته، فنحن ندافع عن ديننا وتاريخنا وإسلامنا وقرآننا، أما هؤلاء اليهود القتلة يعتقدون أنهم يستطيعون نزع تاريخنا وإسلامنا ومقدستانا".

وأشار إلى أن "الصهاينة جاءوا إلى فلسطين من عفن التاريخ؛ ليزرعوا الفتنة في العالم، وليزرعوا الحقد الأسود في الأرض المقدسة، وفي بيت المقدس وأكنافه، لافتًا إلى أن المقاتلين الشجعان يخرجون لهم من كل مكان؛ ليقولوا لهم إن هذه الأرض لنا، وهذا المقدس لنا، وهذه سماؤنا".

وأوضح النخالة بأن شعب فلسطين سيواصل القتال ضد المحتل الإسرائيلي، مشددًا على أن شعبنا سيقاتل إسرائيل حتى لو استمر الصراع 1000 عام، وواهمٌ كل من ظن أن شعبنا سيوقف معركته ضد الاحتلال.

وبين أن شعبنا الفلسطيني الصابر لديه يقين حتمي بالانتصار، وقد خلق زلزالًا في العقل الصهيوني جعلهم يُقرون بأنهم في المكان الخطأ، وهذه الخطوة الأولى في بداية طردهم من فلسطين".

وأكد أن لا "سلام مع الاحتلال الإسرائيلي دون تفكيك المستوطنة الملعونة التي أقامها الغرب في أرض فلسطين والتي أسماها (إسرائيل)، قائلًا: "بياننا الأول والأخير أنه لا سلام دون أن تسقط هذه الخطيئة التي أسسوها في فلسطين".

وتابع النخالة أن "جرائم الاحتلال في القدس كافية ليرى العالم حقيقة الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "يوم القدس سيبقى يظلل حياتنا وجهادنا نحو وعد الآخرة".

وأردف "الاحتلال الصهيوني واهم بأنه يستطيع سلب حقوقنا وتجريدنا من الإسلام ومقدساتنا"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني سيواصل القتال حتى التحرير والانتصار حتى لو استمر القتال ألف عام".

وبيّن النخالة أن "شرطنا للسلام هو تفكيك الكيان الصهيوني الذي أقامه الغرب على أرض فلسطين"، مشيرا إلى أننا "جئنا للعراق وندرك حضوره الفاعل في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

وشدد على أن "القدس عنوان هويتنا ودونها أرواحنا، ويجب الجهاد لتحريرها، والعراق يحمل رسالة الإمام الحسين عليه السلام في رفض الظلم"، مؤكدا ان "وحدة قوى المقاومة بوجه المشروع الصهيوني ركيزة مهمة لدعم فلسطين".

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