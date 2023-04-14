الأمانة العامة لمنظمة التعاون ترحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالقرار الذي توصلت إليه مملكة البحرين ودولة قطر بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما وذلك على إثر اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض.

رام الله - دنيا الوطنوأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأب الصدع مما سيساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، ومن شأن ذلك أيضا الإسهام في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.