القوى الوطنية: أية معركة قادمة ستحمل في طياتها مفاجآت للاحتلال

نظمت القوى الوطنية والإسلامية بغزة، بعد صلاة اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية بمناسبة اليوم العالمي للقدس، حيث انطلقت المسيرة من أمام المسجد العمري الكبير وسط المدينة وصولا إلى ميدان فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت القوى أن أية معركة قادمة ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت للاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية، مستمرة في عدوانها الممنهج بالاستيطان والتهويد والقتل".وتابعت: "الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يشكل رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك"، مشددة على أن الهدف الأساسي ليوم القدس العالمي هو إحياء القضية الفلسطينية وأنها القضية المركزية للأمة.وذكرت القوى أن "يوم القدس العالمي تأكيد على مسئولية الأمة التاريخية والدينية عن أرض فلسطين، فجهود محور المقاومة في الدفاع عن الأقصى ألجمت مخططات حكومة الاحتلال الفاشية".في السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن "القدس محور نضال شعبنا ضد الاحتلال والمستوطنين، وأنه لا أمن للمحتل طالما القدس محتلة".وشدد أبو ظريفة أن يوم القدس يكتسب هذا العام أهمية لكونه يأتي في ضل احتدام المواجهة بين شعبنا والمستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى لفرض التقسيم الزماني والمكاني.ودعا إلى توفير كل سبل الدعم لشعبنا وللمقدسين للصمود في وجة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس.