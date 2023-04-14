دولي

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس

واللا: إنذارات ساخنة لاحتمال وقوع عمليات بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تزايد احتمالات وقوع عمليات في الضفة الغربية والقدس الفترة المقبلة.

ووفق ما نقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، فإن "هناك إنذارات ساخنة باحتمال وقوع عمليات في الضفة ومحيط القدس".

وأمس، ذكرت (القناة 12)، أن جيش الاحتلال يستعد ليوم القدس العالمي والذي يصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنه الجمعة ستكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت إنه "في المنظومة الأمنية ​​يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران".

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