الجامعة العربية: ندين اعتداءات الاحتلال وفرض قيود على المسيحين في عيد الفصح

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القيود والاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحين، وحرية وصولهم وأدائهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية في "سبت النور" و"عيد الفصح المجيد" وعلى حرية العبادة والكنائس بما فيها كنيسة القيامة بالقدس.







وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن هذه القيود والاعتداءات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية تؤكد الطبيعة الاستعمارية والعنصرية الفاشية لسلطة الاحتلال، وإمعانها في مخططاتها التي تستهدف حرمة هذه المقدسات وحرية العبادة وإصرارها على مواصلة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس في إطار حربها على الوجود والحقوق الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوحذر أبو علي في تصريح، من تداعيات هذه الاعتداءات وهذا التصعيد الخطير ضد المقدسات المسيحية بما فيها تقييد حق المسيحين من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في "سبت النور" لممارسة شعائرهم الدينية، خاصة في إطار ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر الأرض الفلسطينية من تصاعد ممنهج من اعتداءات همجية من قبل المستوطنين المستعمرين وشرطة الاحتلال وسلطاته، كما حدث ولا يزال في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الكريم.ودعا المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المعنية لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الجرائم المستمرة والمتمادية ضد المقدسات وحرية العبادة للمسيحيين والمسلمين، بما يمكن الحجاج المسيحين من شعائرهم الدينية.وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن تهانيها للكنائس المسيحية في عيد الفصح المجيد، وتجدد تقديرها ودعمها المطلق والمتواصل لصمود ونضالات الشعب الفلسطيني وقيادته.