شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

كما وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

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