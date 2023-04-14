ألمانيا توافق على طلب بولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

رام الله - دنيا الوطنوافقت ألمانيا، أمس الخميس، على طلب بولندا تسليم 5 طائرات حربية من طراز MiG-29 إلى أوكرانيا.وتعتبر بولندا، أول عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يلبي احتياجات كييف من الطائرات الحربية.وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في بيان: "يسعدني أن أعلن أنه يمكننا منح الموافقة لشركائنا البولنديين على تسليم 5 طراز MiG-29 إلى أوكرانيا".وأكد الوزير الألماني أن "بلاده وافقت على الخطوة اليوم بعد ساعات من تلقي الطلب الرسمي من وارسو".وأشار بيستوريوس إلى أن "هذا يؤكد أنه يمكن الاعتماد على ألمانيا"، بحسب وكالة (الأناضول).وتحتاج وارسو إلى موافقة برلين لتسليم المقاتلات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى بولندا من مخزونات ألمانيا الشرقية السابقة في عام 2004، كجزء من اتفاقية ثنائية.وتحتوي الاتفاقية على بند الاستخدام النهائي، الذي يحظر على بولندا تسليم الطائرات المقاتلة إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من ألمانيا.