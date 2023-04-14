حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة، داعية إلى تحرّك عالمي لدعم صمود ونضال شعبنا وإنهاء الاحتلال.وفي بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، شددت الحركة على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع الاحتلال، الذي يحتل أرضنا ويقتّل ويهجّر شعبنا ويهوّد مقدساتنا، وستبقى القدس والأقصى درّة التاج ونبض فلسطين وقلب العالم الإسلامي، وعنواناً جامعاً لكل الأحرار، وإنَّ مسؤولية تحريرهما من هذا الاحتلال الفاشي الغاشم تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.ودعت الحركة أمَّتنا العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.كما وجهت حماس التحية إلى جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، ونعاهدهم على المضي والثبات على ذات الدرب، حتى انتزاع حقوقهم المشروعة، وتحقيق تطلعاتهم في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وقالت حماس إن يوم القدس العالمي، يعدّ فرصة لتوحيد جهود الأمَّة في دعم صمود المقدسيين والمرابطين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين.ويتجدَّد كلَّ عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إحياء يوم القدس العالمي، كمناسبةً لتذكير الأمَّة العربية والإسلامية قاطبة وأحرار العالم بمسؤولياتهم في الوقوف مع المسجد الأقصى ومدينة القدس التي تتعرّض لعدوان متصاعد منذ احتلالها، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.