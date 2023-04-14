شؤون فلسطينية

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة، داعية إلى تحرّك عالمي لدعم صمود ونضال شعبنا وإنهاء الاحتلال. 

وفي بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، شددت الحركة على أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع الاحتلال، الذي يحتل أرضنا ويقتّل ويهجّر شعبنا ويهوّد مقدساتنا، وستبقى القدس والأقصى درّة التاج ونبض فلسطين وقلب العالم الإسلامي، وعنواناً جامعاً لكل الأحرار، وإنَّ مسؤولية تحريرهما من هذا الاحتلال الفاشي الغاشم تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.

ودعت الحركة أمَّتنا العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

 كما وجهت حماس التحية إلى جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، ونعاهدهم على المضي والثبات على ذات الدرب، حتى انتزاع حقوقهم المشروعة، وتحقيق تطلعاتهم في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقالت حماس إن يوم القدس العالمي، يعدّ فرصة لتوحيد جهود الأمَّة في دعم صمود المقدسيين والمرابطين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين.

ويتجدَّد كلَّ عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إحياء يوم القدس العالمي، كمناسبةً لتذكير الأمَّة العربية والإسلامية قاطبة وأحرار العالم بمسؤولياتهم في الوقوف مع المسجد الأقصى ومدينة القدس التي تتعرّض لعدوان متصاعد منذ احتلالها، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية.

أخبار ذات صلة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

جيش الاحتلال يعتقل شقيقي أحد أبطال نفق الحرية

جيش الاحتلال يعتقل شقيقي أحد أبطال نفق الحرية

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

منوعات

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

عربي

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي &quot;التغيرات المناخية&quot;

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس