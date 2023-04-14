حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

رام الله - دنيا الوطنحيا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة المعتكفين والمشاركين في حملة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنهم الدرع الحامي والسيف الأمضى لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.وقال حمادة إن شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن، وسيقطع على الاحتلال كل طريق لتدنيسه وإحكام السيطرة عليه، مشددا على أن إرهاب الاحتلال واستعمال كل أساليب القمع لن يخيف شعبنا ولن يرده عن حماية أرضه والدفاع عن نفسه.وحيا الناطق باسم حماس المرابطات والمعتكفات، اللاتي لا يتوقفن عن المساهمة في حماية الأقصى على مدار الوقت، ويحتملن في سبيل ذلك كل ألوان الأذى والبطش من شرطة الاحتلال.وعد أن اعتقال المرابطات وإبعادهن عن الأقصى وتهديدهن وقمعهن، تعبير عن حالة الجبن والفشل التي يمنى بها الاحتلال كل يوم أمام صلابة وعنفوان وتضحيات أبناء شعبنا برجاله ونسائه وشبابه وأطفاله، مؤكدا أن الاحتلال لن يهنأ في أرضنا ولن تتوقف الثورة في وجهه إلا برحيله الكامل.