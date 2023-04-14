شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات في القدس، والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات، اعتقلت المحرر محمد عبيدات بعد اقتحام منزله في بلدة أبو ديس بالقدس.

فيما اعتقل الشاب محمود عياد من سكان بيت لحم، خلال تواجده في منزل أقاربه في بلدة أبو ديس.

واعتقلت تلك القوات، الطفل آدم الفاخوري (13 عامًا) من بلدة الطور شمال القدس المحتلة.

وفي الضفة الغربية، اعتقل المحرر خليل دويكات من سكان بلاطة البلد في نابلس بعد اقتحام منزله.

فيما اعتقل المحرر محمد عمر البرغوثي، والشاب عمر عاصف البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتها خلال اقتحام قرية كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقل الشقيقين نضال وأيوب انفيعات على جسر زبدة غرب بلدة يعبد بجنين، وصادرت مركبة للعائلة.

إلى جانب ذلك ، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وتعرضت لإطلاق نار من قبل المقاومة.

أخبار ذات صلة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حماس: تحرير القدس والأقصى مسؤولية تتشارك فيها فلسطين والأمَّة

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

حمادة: شعبنا سيواصل حراسة المسجد الأقصى والمقدسات بكل ثمن

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

قوات الاحتلال تقتحم قباطية ومسلية جنوب شرق جنين

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية المتنقلين عبر معبـر رفح خلال الأسبوع الماضي

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

حماس ترحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام

جيش الاحتلال يعتقل شقيقي أحد أبطال نفق الحرية

جيش الاحتلال يعتقل شقيقي أحد أبطال نفق الحرية

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

تفاصيل لقاء حركة الجهاد بالرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

منوعات

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

رضوى الشربيني تكشف المواصفات المطلوبة في زوجها المستقبلي

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: غادة إبراهيم تفقد أعصابها خلال حلقة "رامز نيفر إند"

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

أول تعليق من مي كساب بعد النجاح الكبير لـ مسلسل جعفر العمدة

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

شاهد: هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان تتصدّر الترند

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

رهف القحطاني تتصدر الترند بعد اتهامها بإثارة النعرات القبلية

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

كارول سماحة: صوت لطيفة وإليسا لم يكن متناسق في حفل التريونايت

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

بالصور: مي كساب تبهر الجمهور بملامح متغيرة

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من نقابة الموسيقيين بعد فيديو السخرية من شيرين عبد الوهاب

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

من هي الضحية الـ22 في برنامج رامز جلال؟

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

هجوم حاد على منة فضالي بعد ظهورها تدخن

عربي

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

الاحتلال يغلق المجال الجوي بالقرب من حدود غزة ولبنان وسوريا

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

قطر: تواصل مكثف مع الأردن ومصر وأمريكا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها بالأقصى

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي &quot;التغيرات المناخية&quot;

الجامعة الأفروآسيوية تختار رؤساء لجان مؤتمرها العلمي الدولي "التغيرات المناخية"

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس

تونس: انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس