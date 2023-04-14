شؤون فلسطينية

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان

صور: الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان
الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لأداء الجمعة الأخيرة من رمضان
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مع ساعات الصباح الباكر عشرات الآلاف بالتوافد الى القدس من مختلف أنحاء فلسطين، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وحواجزه العسكرية المقامة على مداخل القدس وفي أنحاء الضفة. 

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الاقصى اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المصلين عند باب حطة الليلة الماضية محاولة منعهم من الدخول إلى المسجد.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه وفي أنحاء البلدة القديمة من القدس حيث دفعت بأكثر من 2300 شرطي وعنصر أمن.


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