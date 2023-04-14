استطلاع إسرائيلي: غانتس يُطيح نتنياهو من رئاسة الحكومة

رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، استطلاع رأي



بشأن التوقعات حال تم إجراء انتخابات في إسرائيل تشمل انتخاب رئيس الحكومة.







ووفقًا لاستطلاع الصحيفة، فإنه لو جرت انتخابات، سيحصل كل من أحزاب: ليكود (نتنياهو) على 26 مقعدا، المعسكر الوطني (غانتس) 26، يوجد مستقبل (لبيد) 19، شاس (درعي) 9، يهدوت هتوارة (غافني) 7، إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 6 مقاعد.







وأظهر الاستطلاع أن الطيبي وعودة سيحصلان على 6 مقاعد، الصهيونية الدينية (سموتريتش) 5، عتسماه يهوديت (بن غفير) 4، العمل (ميخائيلي) 4، ميرتس (غالؤون) 4، القائمة الموحدة "راعام" (عباس) 4 مقاعد.وأكمل: "توزيع الكُتل كالتالي، كتلة نتنياهو 51، كتلة التغيير 69".وحال إجراء انتخابة لرئاسة حكومة الاحتلال، فإنه الأنسب للمنصب حسب الاستطلاع، والذي أوضح حصول غانتس 44% في المقابل نتنياهو 37%.