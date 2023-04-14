تركيا: لن نقبل الانسحاب من شمال سوريا





قال تشاووش أوغلو إن "نظام بشار الأسد منذ البداية يطالب تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، لكننا لن نقبل أي شروط مسبقة في محادثات من هذا النوع، في ظل استمرار سيطرة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي على شمال شرق سوريا".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تقبل الانسحاب من سوريا في ظل استمرار سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي على أراض شمال شرق سوريا.وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة الانخراط بالعمل مع نظام الأسد لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بحسب وكالة (الأناضول) التركية.وبشأن الموقف الأمريكي من المحادثات مع نظام الأسد، أوضح الوزير التركي أن الولايات المتحدة لم يعجبها ذلك، لكن تركيا ستتحرك انطلاقا من مصالحها ومصلحة المنطقة.